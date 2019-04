Caz terifiant: VIOLATA de tatal adoptiv, o fata imobilizata in scaunul cu rotile a ramas insarcinata

violata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata in varsta de 13 ani, imobilizata intr-un scaun cu rotile, a fost violata in in mod repetat, timp de un an, de concubinul mamei sale. Barbatul a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat ca, timp de un an, a violat-o in mod repetat pe fata minora a concubinei sale. De teama, copila a ascuns totul, inclsuiv faptul ca a ramas insarcinata. Ororile au avut loc intr-un centru social unde locuieste intreaga familie. Fetita locuia impreuna cu familia ei, cei cinci frati, mama si partenerului ei la un centru de ingrijiri al primariei Targoviste. INCREDIBIL: Si-a violat vecina, apoi s-a oferit sa-i tunda PELUZA, ca sa scape de politie Surse judiciare au declarat ...