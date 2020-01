Caz tulburator in Vaslui! Se pregateau de inmormantare, dar, cand au intrat in biserica si au vazut sicriul, oamenii au inlemnit

Un caz tulburator s-a petrecut in Vaslui, acolo unde oamenii se pregateau de inmormantare. Dar, odata ajunsi la biserica, au avut parte de o reala surpriza.

Cadavrul unei femei dintr-o comuna din judetul Vaslui a fost furat de rude chiar inainte de inmormantare, conform observator.tv.

Trupul neinsufletit al femeii din comuna vasluiana Muntenii de Jos nu se mai afla la biserica, atunci cand oamenii au venit sa participe la inmormantare. Cadavrul a fost luat din biserica inainte de slujba de inmormantare, de reprezentantii Serviciului de Medicina Legala, deoarece rudele au suspectat ca aceasta ar fi fost omorata, conform sursei citate.

Sora femeii moarte a suspectat ca aceasta a murit fiind omorata in bataie chiar de sotul ei.

'Cadavrul a fost ridicat in vederea efectuarii necropsiei, in urma unei plangeri depuse de apartinatorii femeii, care nu au crezut ca decesul a survenit din cauze naturale si au considerat ca femeia ar fi fost omorata. In urma investigatiilor medico-legale, plangerea nu s-a confirmat, cazul urmand sa fie clasat', a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, Bogdan Gheorghita.

Cadavrul femeii va fi ridicat maine de a Serviciul de Medicina Legala, iar slujba de inmormantare s-a amanat si va avea loc tot maine.

