Caz UNIC in Iasi! O tanara a fost diagnosticata cu o boala extrem de rara! A ajuns la spital cu simptomele unei anemii! Dupa operatie, medicii si-au pus mainile in cap

dr Oana Badulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O tanara in varsta de 23 de ani a ajuns la spital prezentand simptomatologiile unei anemii • In urma unor investigatii mai amanuntite s-a depistat faptul ca suferea de o boala extrem de rara • Medicii si-au pus mainile in cap cand au vazut ce exista in corpul tinerei • Daca nu s-ar fi prezentat la timp la spital, si-ar fi putut pierde viata O pacienta in varsta de 23 de ani, cunoscuta cu hepatita cronica cu virus B, a fost internata la clinica de Hematologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi, pentru investigarea unui sindrom anemic. Din punct de vedere clinic, pacienta prezenta semne de astenie fizica, paloare sclero-tegumentara, durere in ...