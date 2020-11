Cazanciuc: PNL a absentat, probabil pentru a-si proteja penalii aflati pe listele parlamentare. USR si-a boicotat pur si simplu propria initiativa

Presedintele Senatului Robert Cazanciuc a precizat ca toti parlamentarii PSD au fost prezenti in sala de plen, in afara de putin colegi care nu au putut participa din motive medicale. El a mai spus ca PNL a lipsit de la sedinta "probabil pentru a-si proteja penalii aflati pe listele parlamentare", iar USR si-a boicotat pur si simplu propria initiativa "Fara penali in functii publice".