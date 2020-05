Cazinoul – martor la o intalnire pentru: Cei doi tati detinuti politici (galerie foto)

Protagoniștii acestei istorioare sunt Laura Voicilă și Apollon Cristodulo. Sau NU! Sunt tații lor, Nicolae Voicilă și Ion Cristodulo... De fapt, sunt toți patru - tați și fii, e mai bine așa. Dacă tații lor s-au cunoscut și au lucrat împreună la Cazinoul din Constanța ca deținuți politici, o ploieșteancă - doamna Laura (însoțită de băiatul ei Cristian-Alexandru) și un brașovean – dl. Apollon, nu s-au cunoscut niciodată. Până astăzi!Putine articole au apărut în presă relatând despre faptul că la Cazinou, în anii ’50, au lucrat 100 de deținuți politici pentru refacerea clădirii după bombardamentele rușilor din cel de-Al Doilea Război Mondial. Despre acest lucru nici nu se concepea în anii socialismului să se pomenească și chiar după 1990, puține informații au răzbătut. Au existat scrieri ale lui Marius Oprea (fost președinte al Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului), mărturia fostului deținut politic care a lucrat la Cazinou – Mircea Nicolae (apărută în revista Memoria din anul 2014), dar mai ales relatări din volumul “Arhitecți români și detenția politică 1944-1964” al arh. Vlad Mitric-Ciupe apărut în 2013.

toate, foștii martiri sau moștenitorii acestora, declarau că în timpul lucrărilor de restaurare s-a reușit să se ascundă în unele ornamente ale Cazinoului diferite mesaje scrise pe hârtie de sac de ciment sau pe planuri/schițe folosite la reparații. Deoarece niciunul dintre acestea nu a ieșit la iveală, totul a căpătat o aură de legendă...Pe 15 ianuarie 2020, de Ziua lui Eminescu, s-a dat startul lucrărilor de restaurare a Cazinoului, după o lungă perioadă de tergiversări și licitații reluate. Speranța că se vor găsi acele documente, cu ocazia acestor lucrări, a făcut ca mai mulți moștenitori ai deținuților politici să înceapă anumite demersuri pentru scoaterea lor la iveală. Cei mai vehemenți au fost d-na Elena Laura Voicilă - fiica deținutului politic Nicolaie Voicilă și Aplollon Cristodulo, fiul arhitectului-deținut Ion Cristodulo. Dacă d-na economistă Elena Laura Voicilă a găsit un sprijin imediat la dl Paul Andreescu – președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, profesorul Apollon Cristodulo a pus la punct o strategie împreună cu arh. Vlad Mitric-Ciupe. Ambele “tabere” căutau să ajungă la administrația constănțeană și la constructorul Cazinoului pentru acest deziderat: găsirea documentelor și redarea lor comunității în strare bună. Între timp, o echipă de experți – Angela Horvarth și Răzvan Gavrilă au găsit, la sfârșitul lunii februarie, prima dovadă palpabilă - o bucată ruptă dintr-un sac de ciment pe care un grup de deținuți politici s-au semnat, datată 31 decembrie 1951! Deoarece eu colaboram cu dânșii în căutarea unor soluții pentru aducerea Cazinoului cât mai aproape de starea lui de la inaugurarea din 1910, am putut să fotografiez acest document și mi-am promis să scriu un articol despre descoperirea lui. Colaborând cu arh. Vlad Mitric-Ciupe, l-am sunat și i-am spus despre această uluitoare descoperire, despre acest arc peste timp! M-a pus imediat în legătură cu dl Apollon Cristodulo și, din toate informatiile suplimentare puse la dispoziție de acesta, mi-am putut scrie (cu oarecare întârziere) articolul. Acest articol a făcut ca descoperirea să ajungă imediat un subiect fierbinte de presă și astfel, prin intermediul d-lui Paul Andreescu, am luat legătura și cu d-na Laura Voicilă.Au urmat multe articole pe această temă, mai ales interviuri cu Laura Voicilă și Apollon Cristodulo. Astfel că marți, 19 mai 2020, cei doi s-au întâlnit. Eu am ținut aprope tot timpul legătura cu dl Apollon și mi-a spus ca vine marți la Constanța, mai ales că era invitat și de Andreea Pavel de la Info Sud-Est. Au fost pregătite și o vizită la Primărie - la invitația d-lui primar Decebal Făgădău, o vizită pe șantierul Cazinoului și încă o întâlnire cu Mariana Iancu de la Adevărul de Constanța. O zi plină, în care ne-am cunoscut, n-am putut termina tot ce aveam de discutat, dar este clar că ne vom mai întâlni mai de multe ori, cu speranța găsirii și a celorlaltelor documente.La întâlnirea de la Primărie, au mai participat, în afară de cei amintiți și dl Aurel Șeitan, membru al Asociației Foștilor Deținuți Politici, Filiala Constanța, precum și dl Alexandru Puiu, prieten cu dl Apollon. Dl primar Decebal Făgădău și-a arătat toată deschiderea și sprijinul pentru găsirea și conservarea documentelor căutate prin formarea unei comisii speciale de experți care să poată manipula cu grijă maximă documentele sau obiectele care pot fi găsite. Acestea, după finalizarea lucrărilor de restaurare, vor putea fi vizionate într-o expoziție permanentă depre Istoria Cazinoului chiar în clădirea acestuia.Pe șantier, ghidați de șeful punctului de lucru dl. ing. Gabriel, grupul nostru (împreună cu reporterii de la Info Sud-Est) a vizitat fiecare etaj al Cazinoului, începând cu subsolul și terminând cu Sala de Spectacole de la Etajul 1. La subsol s-a lucrat intens pentru înlăturarea zidurilor de compartimentare neportante, pentru a se realiza noua configurarție conform proiectului avizat. Am fost impresionat, încă odată, de grinzile metalice nituite și puse acolo de Saligny (similare cu cele de la Podul de la Cernavoda). La nivelul parterului și al etajului a început demolarea scării dinspre mare, adăugată impropriu în 1998, acoperind ornamentele Cazinoului din acea zonă. Peste tot am gasit muncitori cu caschete care lucrează în diferite zone. E o dovadă că s-a început în forță și că se vor ține de o promisiune - să redea Cazinoului strălucirea pe care o merită.