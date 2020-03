Cazul 17 de coronavirus in Romania: Un barbat din Capitala care nu a calatorit in zone de risc

Noi detalii privind cazul cu nr. 17 de coronavirus confirmat in Romania! Barbatul avea simptomatologie total diferita fata de definitia de caz pentru pacientii infectati si nu calatorise in vreo zona de risc.

Autoritatile romane au oferit noi informatii despre pacientul de la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, confirmat cu coronavirus. Pare-se ca, desi a fost testat pozitiv pentru virusul Covid-19, barbatul nu avea aceeasi simptomatologie.

La cateva zile de la internare, pacientul a dezvoltat simptomatologie pulmonara foarte agresiva. Atunci, medicii au solicitat sa fie supus testului pentru coronavirus.

Barbatul va fi transferat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals.

Cine este pacientul cu nr. 17

Potrivit Observator, barbatul are varsta de 60 de ani si este ofiter in rezerva al MAI. Mai mult, acesta a afirmat ca nu a calatorit in ultima perioada in nicio zona considerata cu risc de coronavirus.

La nivelul unitatii spitalicesti a fost declansata ancheta epidemiologica. Autoritatile competente vor identifica astfel toti contactii directi.

De altfel, personalul medical care a lucrat in perioada in care acesta a fost internat, dar care nu se afla in spital in prezent, vor fi izolati la domiciliu.

