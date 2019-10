Cazul Caracal. Avocatul familiei Macesanu: Se doreste inchiderea dosarului pentru omor

Intr-o interventie la Romania TV, avocatul a declarat ca procurorii i-au respins toate cererile pe care acesta le-a facut. Un din aceste cereri se referea la audierea din nou a familiei lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal.

„Sunt terifiat. Nu pot sa cred ca oamenii acestia nu pot sa faca un minimum de verificari”, a precizat avocatul familiei Alexandrei Macesanu.

Acesta a mai adaugat ca nu cunoaste inca motivele pentru care cererile sale au fost respinse, dar urmeaza sa studieze raspunsul procurorilor.

In opinia acestuia, exista premise conform carora se doreste inchiderea dosarului pentru omor in cazul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal.

