Cazul Caracal. DIICOT a anulat amenda de 5.000 de lei data mamei Luizei, Monica Melencu

Veste buna pentru familia Melencu! DIICOT anuleaza amenda de 5.000 de lei data mamei Luizei, Monica Melencu pentru ca a refuzat recoltarea de noi probe biologice.

Informatie de ultima ora in cazul Caracal. DIICOT a decis miercuri, 3 octombrie sa anuleze amenda. Decizia a fost luata de sefa interimara DIICOT, Georgiana Hosu.

Se pare ca sefa interimara DIICOT, Georgiana Hosu, a luat decizia de a anula amenda pe care Monica Melencu o primise dat fiind faptul ca intr-un final, mama Luizei a venit luni la IGPR sa dea probe biologice. In ultimele zile, mai multe persoane s-au oferit sa acorde ajutorul familiei Melencu privind plata acestei amenzi.

Reactia lui Tonel Pop, dupa ce s-a aflat ca amenda a fost anulata

Pe de alta parte, privind aceasta informatie venita pe surse, potrivit careia DIICOT a anulat amenda de 5.000 de lei data Monicai Melencu, Tonel Pop a declarat ca asteapta de la sefa interimara DIICOT ordonanta, neavand in acest moment actele necesare pentru confirmare. De altfel, avocatul familiei Luizei a atras atentia ca Georgiana Hosu nu se afla printre procurorii care l-au amenintat in sala de interogatoriu.

"Eu am cerut doamnei Hosu sa ne dea ordonanta prin care s-ar fi anulat aceasta amenda, s-ar fi socotit efectiv ca nu este temeinica, eventual. Inca nu mi-au parvenit aceste acte. Doamna Hosu a spus ca are o problema la sistem, ca nu pot transmite, eu astept sa transmita ca sa pot confirma acest lucru. Nu stiu de ce nu a fost anulata acea amenda pana in acest moment si nici nu stiu de ce a fost data. Trebuia sa plece sefii DIICOT, sa plece adjunctii... Nu ma bazez pe vreo marinimie in ceea ce priveste DIICOT-ul. Macar nu este dintre cei 4-5 procurori care m-au bagat in sala de audieri sa ma ameninte, de asta si port o discutie o dansa", a spus Tonel Pop la RTV.

