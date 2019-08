Cazul Caracal ia o noua intorsatura! Alexandru Cumpanasu sustine ca un martor a vazut DOUA MASINI in fata casei grozei

Alexandru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, sustine ca exista un martor care a vazut doua masini parcand in fata casei lui Dinca, in ziua disparitiei nepoatei sale. Cumpanasu sustine ca acest martor nici macar nu a fost audiat de procurori, cu toate ca el sustine ca a vazut mai multe persoane iesind din casa. Unul dintre avocatii lui Gheorghe Dinca este nora unui fost partener mentionat de un martor sub acoperire "Este un aspect care a fost aproape ignorat de opinia publica si care merge pe ideea scoaterii fetei din acea casa. Exista un martor, care nu a fost nici macar audiat, care se plimba cu vacile pe camp. Omul acela a spus foarte clar ziaristilor, nu procurorilor, ca la ora 4.30 -5.00 dupa ...