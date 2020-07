Cazul criminalului din Bacau care isi injunghia victimele in gat. Barbatul isi confectiona singur cutitele

Un barbat de 39 de ani din Iasi a comis doua crime in timp ce se afla in inchisoare. Constantin Starpu este incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta de la Iasi, iar povestea actelor sale criminale incepe in 2011, cand, aflat la munca in judetul Neamt, si-a ucis prietenul pe care il banuia ca i-ar fi facut avansuri iubitei sale.