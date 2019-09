Cazul de la Caracal/ Dosar penal in legatura cu modul in care INML a facut expertiza ADN

Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului în legătură cu modul în care specialiştii de la INML au efectuat expertiza ADN a fragmentelor osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă, care ar aparţine Alexandrei Măceşanu. "Vă comunicăm faptul că pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică se află în lucru un dosar penal format ca urmare a unei sesizări privind nereguli în modul de întocmire a analizei ADN de către specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, ca urmare a expertizei dispuse privind dispariţia minorei Alexandra Măceşanu. Urmărirea penală a fost începută in rem pentru infracţiunile de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 din Codul penal", a transmis Parchetul General, într-un răspuns către AGERPRES. Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat marţi, la CSM, că acest dosar in rem a fost deschis în urma admiterii unei plângeri depuse de Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu. Pe 2 septembrie, DIICOT a anunţat, citând un raport al INML, că fragmentele osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei Măceşanu, cu o probabilitate de 99,93%. "Din concluziile raportului de expertiză medico-legală rezultă faptul că analiza genetică a probelor biologice de os, reprezentată de elemente dentare selectate din coletul cu fragmente osoase, găsite cu ocazia cercetării la faţa locului în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul inculpatului Dincă Gheorghe, a condus la evidenţierea unui profil ADN unic, aparţinând unei persoane de sex feminin", spunea DIICOT. Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, când a surprins-o cu telefonul în mână sunând la 112 şi, ulterior, i-a incinerat corpul. De asemenea, el susţinea că a ucis-o şi pe cea de a doua fată, Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)