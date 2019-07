Cazul de la Caracal/ Gheorghe Dinca - arestat preventiv pentru 30 de zile; decizia a fost luata de Tribunalul Dolj

Tribunalul Dolj a decis sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judeţul Olt, el fiind acuzat de comiterea infracţiunilor de trafic de minori şi viol. Potrivit avocatului inculpatului, Alexandru Bogdan, până în acest moment nu există probe pentru ca Dincă să fie acuzat de comiterea infracţiunii de crimă, iar în faţa anchetatorilor inculpatul a descris ce a făcut în perioada în care este bănuit că ar fi comis faptele. "Activităţile descrise de el în această perioadă nu includ vreo activitate infracţională. (...) Din ceea ce am observat, nu prea sunt persoane pe care să le indice ca martor. Sunt nişte indicii care se pot ridica şi la nivel de probă, însă nu sunt suficiente pentru o acuzaţie atât de gravă, probele urmând să se stabilească prin expertiză de specialitate, pentru a se vedea inclusiv de ce natură erau acele oase care s-au descoperit. Este prematur să se discute despre vinovăţie în baza acestor indicii", a afirmat avocatul Alexandru Bogdan, desemnat de Baroul Dolj să îl reprezinte pe inculpat. Potrivit acestuia, apelul la numărul 112 efectuat de tânăra de 15 ani era de pe telefonul inculpatului, însă Dincă nu a recunoscut. "Eu am discutat cu dânsul în mod amănunţit şi în cursul zilei de azi probabil că ne vom mai întâlni. Cunosc poziţia dânsului, mi-a explicat în detaliu, am cooperat foarte bine. Din cunoştinţele mele, azi dimineaţă, la ora 7,00, a fost primul moment în care i s-a luat o declaraţie: iniţial a fost doar o percheziţie, au fost actele premergătoare care au fost întocmite. Poziţia dânsului este că nu cunoaşte aceste fete, nu ştie despre ce este vorba", a mai afirmat avocatul, care a precizat că nu îl cunoaşte pe inculpat, fiind desemnat de Baroul Dolj să fie apărător în acest caz. Avocatul a mai spus că Dincă le-a precizat anchetatorilor că hainele găsite în casa lui aparţineau familiei şi în niciun caz nu erau ale altor persoane, iar despre oase a susţinut că are câini şi a folosit oase de altă natură. Decizia Tribunalului Dolj a fost contestată de Gheorghe Dincă. Miercuri, Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului de 66 de ani vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la apelul fetei. 