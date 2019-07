Cazul de la Caracal/MAI: Ministrul de Interne merge in zona; daca se va dovedi ca politistii au gresit, pedeapsa va fi drastica

Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, împreună cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, va merge la Caracal, pentru a se asigura că verificările privind modul în care au acţionat poliţiştii în cazul fetei dispărute vor fi efectuate cu celeritate. "Având în vedere gravitatea situaţiei de la Caracal, în urma discuţiilor cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, împreună cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, se deplasează la Caracal pentru a se asigura că verificările privind modul în care au acţionat poliţiştii vor fi efectuate cu celeritate astfel încât eventualele nereguli să fie identificate şi să fie dispuse cele mai drastice măsuri împotriva celor vinovaţi", informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis vineri AGERPRES. De asemenea, la ordinul ministrului, la Caracal se deplasează şi şeful Poliţiei Române, chestor general de poliţie Ioan Buda, şi şeful Corpului de control al ministrului, comisar-şef de poliţie Iulian-Vincenţiu Ionică. Ministrul Nicolae Moga a atras atenţia că nu va tolera niciun fel de ezitare sau încercare de ascundere a adevărului cu privire la condiţiile în care a fost posibilă o astfel de tragedie, precizează MAI. "Dacă se va dovedi că poliţiştii au greşit în modul în care au acţionat, pedeapsa faţă de ei va trebui să fie drastică", se arată în comunicat. Ministrul Nicolae Moga a avertizat, încă de la preluarea mandatului, că va manifesta toleranţă zero faţă de persoanele care dau dovadă de lipsă de profesionalism, neglijenţă sau superficialitate în tot ceea ce înseamnă atribuţiile pentru protejarea cetăţenilor. "Asemenea angajaţi nu au ce căuta în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne şi ar trebui imediat încheiate raporturile de serviciu cu aceştia", menţionează MAI. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Cazul de la Caracal/Dăncilă: Trebuie făcută o anchetă foarte serioasă, rapidă; am solicitat ministrului de Interne să plece la Caracal Cazul fetei dispărute la Caracal: Parchetul face cercetări "din perspectiva infracţiunii de omor calificat" Cazul de la Caracal/ Preşedintele Iohannis va solicita în CSAT o anchetă completă privind modul în care au acţionat instituţiile Licu: Mai este un dosar la DIICOT al unei fete dispărute; analizăm reunirea celor două cauze PG: Verificări la Parchetul din Caracal în legătură cu modul de intervenţie în cazul fetei dispărute Cazul de la Caracal/STS: La 112 au fost iniţiate 3 apeluri; la toate acestea localizarea a fost disponibilă la Dispeceratul de Poliţie Cazul fetei dispărute la Caracal - Ministrul de Interne: Am cerut un raport referitor la procedura urmată Cazul fetei dispărute la Caracal: Rămăşiţe ce par a fi de natură umană, găsite la locuinţa suspectului Olt: Percheziţii la locuinţa unui bărbat din Caracal în cazul unei fete dispărute