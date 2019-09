Cazul de la Caracal/Mama Luizei Melencu, la INC pentru prelevarea de probe biologice

Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie la Caracal, a ajuns, luni, la sediul Institutului Naţional de Criminalistică (INC) pentru a i se preleva probe biologice în vederea unei noi expertize ADN. Monica Melencu este însoţită de tatăl său, cei doi venind cu o maşină pusă la dispoziţie de Poliţie. La sediul INC a ajuns şi avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, care a pus la îndoială această nouă expertiză. "Suntem de acord să ne supunem acelei hotărâri judecătoreşti fără mandat, fără alte probleme. (...) Eu mi-am exprimat foarte clar opinia despre acest tip de ADN, care nu este ADN amprentă umană, este altceva. (...) Noi am cerut să vorbim cu procurorul general, cu preşedinta CSM, pentru a încerca să calmăm aceste lucruri, să revenim la un făgaş normal", a precizat Tonel Pop. Un purtător de cuvânt al IGPR a explicat care este procedura în acest caz. "Specialiştii Institutului Naţional de Criminalistică recoltează probe biologice sau ADN de la persoane, folosind mijloace neinvazive, respectiv periajul mucoasei bucale, toate acestea respectând prevederile Legii 76/2008, precum şi ale HG 25/2011. Această activitate se realizează în baza unei ordonanţe de recoltare, după completarea unei fişe cu date personale ale persoanei de la care se prelevează, precum şi cu consimţământul acesteia. Specialiştii Institutului Naţional de Criminalistică folosesc truse de recoltare standardizate recunoscute internaţional. După prelevare, probele împreună cu fişa completată şi raportul se sigilează şi se transmit instituţiei solicitante. O astfel de procedură nu durează mai mult de cinci minute", a declarat reprezentantul IGPR. DIICOT a solicitat săptămâna trecută ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care să se stabilească profilul genetic (ADN) în cazul Luizei Melencu, dar şi pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dincă, suspectul crimelor de la Caracal. Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, în baza ordonanţei de delegare emisă de către procurorii DIICOT - Structura Centrală, s-au prezentat la începutul săptămânii trecute la domiciliul Monicăi Georgeta Melencu, în scopul prelevării de probe biologice, necesare aflării adevărului în cauză şi efectuării unei noi expertize judiciare genetice. "S-a solicitat consimţământul părţii civile Monica Georgeta Melencu, care, după consultarea cu apărătorul ales, a refuzat prelevarea de probe", precizau anchetatorii. Ulterior, aceasta a fost amendată cu 5.000 de lei de procurori, după ce a refuzat să se prezinte la DIICOT pentru prelevarea respectivelor probe. Gheorghe Dincă a afirmat, la audieri, că a ucis-o pe Luiza Melencu. Pe 18 septembrie, DIICOT anunţa că oasele descoperite în zona de lizieră de pe terenul Staţiunii de cercetare şi dezvoltare agricolă Caracal provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, alta decât Alexandra Măceşanu. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)