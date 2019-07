Cazul de la Caracal/Ministrul Afacerilor Interne l-a demis pe seful Politiei Romane

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat, vineri seară, că l-a demis pe şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, ca urmare a modului în care a fost gestionat cazul dispariţiei fetei din Caracal. Ministrul şi-a motivat decizia prin necesitatea unor "măsuri drastice" în acest caz. "Am propus demiterea şefului Poliţiei Române, care este lângă mine, a prefectului judeţului, care trebuia să colaboreze cu inspectoratul de aici. (...) Trebuie să luăm aceste măsuri, pentru că nu pot eu să mă bag în ancheta procurorului. Ancheta este o anchetă complexă, şi atunci (...) eu nu plec de aici până nu finalizăm ancheta", a declarat Moga la Caracal. Chestorul Ioan Buda a declarat ulterior, tot la Caracal, că a luat act de demiterea sa, activitatea în cadrul Poliţiei Române urmând să fie coordonată de adjunctul său, Florian Dragnea. Premierul Viorica Dăncilă îi solicitase anterior ministrului de Interne să-l demită pe şeful Poliţiei Române. "Cei care au greşit trebuie să plătească. Solicit demisia chestorului Ioan Buda, şeful IGPR, a prefectului de la Olt, precum şi a şefului interimar al Poliţiei Olt. Cred că trebuie să îşi dea demisia începând de la cel mai înalt nivel până la ultimul responsabil de acest caz", a declarat Dăncilă într-o intervenţie telefonică la Antena 3. Premierul a mai spus că trebuie analizat şi modul în care a acţionat STS în acest caz.AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citeşte şi: Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Pop, despre cazul de la Caracal: STS a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii Tăriceanu: În şedinţa CSAT de marţi va trebui să se discute despre o reformă profundă a STS Gabriel Leş: Trecerea STS sub coordonarea MApN - unica soluţie de a reforma şi reda credibilitatea acestei structuri DIICOT cere să preia ancheta în dosarul fetei dispărute în Caracal Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Cazul de la Caracal/MJ: Ministrul justiţiei a solicitat "celeritate şi fermitate" în efectuarea verificărilor Cazul de la Caracal/Dăncilă: E o dramă cumplită; fac un apel la toate instituţiile implicate să analizeze şi să impună sancţiuni severe IGPR: Împuternicirea adjunctului inspectorului-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt a încetat CSM cere IJ şi SIIJ să facă verificări în legătură cu modul în care au acţionat procurorii din Caracal Cazul de la Caracal/MAI: Ministrul de Interne merge în zonă; dacă se va dovedi că poliţiştii au greşit, pedeapsa va fi drastică Cazul de la Caracal/Dăncilă: Trebuie făcută o anchetă foarte serioasă, rapidă; am solicitat ministrului de Interne să plece la Caracal Cazul fetei dispărute la Caracal: Parchetul face cercetări "din perspectiva infracţiunii de omor calificat" Cazul de la Caracal/ Preşedintele Iohannis va solicita în CSAT o anchetă completă privind modul în care au acţionat instituţiile Licu: Mai este un dosar la DIICOT al unei fete dispărute; analizăm reunirea celor două cauze PG: Verificări la Parchetul din Caracal în legătură cu modul de intervenţie în cazul fetei dispărute Cazul de la Caracal/STS: La 112 au fost iniţiate 3 apeluri; la toate acestea localizarea a fost disponibilă la Dispeceratul de Poliţie Cazul fetei dispărute la Caracal - Ministrul de Interne: Am cerut un raport referitor la procedura urmată Cazul fetei dispărute la Caracal: Rămăşiţe ce par a fi de natură umană, găsite la locuinţa suspectului Olt: Percheziţii la locuinţa unui bărbat din Caracal în cazul unei fete dispărute * Secţia de anchetare a magistraţilor s-a autosesizat în cazul adolescentelor dispărute