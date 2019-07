Cazul de la Caracal / Ministrul Moga anunta schimbarea din functie a sefilor IPJ Olt si Politiei Caracal

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat sâmbătă seara, la Slatina, că a fost decisă încetarea împuternicirii în funcţiile de conducere a şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt şi a adjuncţilor acestuia, iar pentru gestionarea activităţii IPJ Olt va fi împuternicit comisarul-şef Vasile Armaşu, din cadrul IGPR. Totodată, ministrul a anunţat că au fost eliberaţi din funcţie şi şeful poliţiei municipiului Caracal şi adjunctul acestuia. Moga a mai anunţat că activitatea de la IPJ Olt va fi gestionată de comisarul şef de poliţie Vasile Armaşu, director al Direcţiei de ordine publică din cadrul IGPR. Actul managerial al tuturor unităţilor din cadrul IPJ Olt va fi evaluat, a mai anunţat ministrul de Interne. "Ştiţi foarte bine că mă aflu aici de câteva zeci de ore bune şi am luat nişte măsuri pe care vreau neapărat să vi le transmit, şi dumneavoastră, şi opiniei publice, în urma evenimentelor care s-au întâmplat aici, în judeţul Olt: încetarea împuternicirii inspectorului şef al IPJ Olt, precum şi a celor doi adjuncţi, schimbarea din funcţie a şefului poliţiei municipiului Caracal, precum şi a adjunctului acestuia. De asemenea, am dispus măsuri urgente pentru evaluarea eficienţei actului managerial la toate subunităţile din cadrul IPJ Olt. Şi atunci, ştiţi foarte bine că din dispoziţia doamnei prim-ministru şi prefectul, şi subprefectul au fost eliberaţi din funcţie. Voi propune în şedinţa de guvern de miercuri alte nume pentru înlocuirea şi a prefectului, şi a subprefectului judeţului Olt. De asemenea, la propunerea Poliţiei Române, îl împuternicesc pe domnul comisar şef de poliţie Vasile Armaşu, care este în dreapta mea, care este actualul director al Direcţiei de Ordine Publică din cadrul IGPR. Domnule Vasile Armaşu va fi împuternicit ca să gestioneze treburile din judeţul Olt". Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat, vineri seară, că l-a demis pe şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, ca urmare a modului în care a fost gestionat cazul dispariţiei fetei din Caracal. Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut miercuri, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului de 66 de ani vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la apelul fetei. AGERPRES / (A - autor: Cristina Matei, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)