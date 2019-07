Cazul de la Caracal/Presedintele Iohannis asteapta sa ii fie prezentata in sedinta CSAT o prima evaluare a situatiei

Preşedintele Klaus Iohannis le-a cerut ministrului de Interne şi directorului STS ca cercetările în cazul de la Caracal să fie desfăşurate cu maximă celeritate, aşteptând la şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de marţi o primă evaluare asupra situaţiei, informează un comunicat transmis vineri seară de Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, preşedintele Iohannis a avut în cursul zilei de vineri o serie de discuţii telefonice cu ministrul de Interne, Nicolae Moga, precum şi cu directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ionel Sorinel Vasilca, "în legătură cu tragedia de la Caracal". "Preşedintele Klaus Iohannis le-a cerut acestora ca cercetările legate de acest caz extrem de grav să fie desfăşurate cu maximă celeritate şi le-a transmis că la şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care va avea loc marţi aşteaptă să îi fie prezentată o primă evaluare asupra situaţiei", se precizează în comunicat. Preşedintele subliniază că demisiile tuturor celor care au gestionat greşit acest caz, cu urmări atât de dramatice, sunt "obligatorii". "Pentru garantarea siguranţei românilor şi pentru a preîntâmpina situaţii similare, demisiile nu sunt însă nici pe departe suficiente. Atât timp cât corupţia, incompetenţa, promovarea pe alte criterii decât profesionalismul vor fi încurajate de unii decidenţi politici, întreaga societate va avea de suferit. Pentru ca astfel de drame precum cea de la Caracal să nu se mai repete, este esenţială şi eliminarea acestor cauze profunde care au făcut-o posibilă", se mai arată în comunicat. AGERPRES/(AS-editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citeşte şi: Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Pop, despre cazul de la Caracal: STS a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii Tăriceanu: În şedinţa CSAT de marţi va trebui să se discute despre o reformă profundă a STS Gabriel Leş: Trecerea STS sub coordonarea MApN - unica soluţie de a reforma şi reda credibilitatea acestei structuri DIICOT cere să preia ancheta în dosarul fetei dispărute în Caracal Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Cazul de la Caracal/MJ: Ministrul justiţiei a solicitat "celeritate şi fermitate" în efectuarea verificărilor Cazul de la Caracal/Dăncilă: E o dramă cumplită; fac un apel la toate instituţiile implicate să analizeze şi să impună sancţiuni severe IGPR: Împuternicirea adjunctului inspectorului-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt a încetat CSM cere IJ şi SIIJ să facă verificări în legătură cu modul în care au acţionat procurorii din Caracal Cazul de la Caracal/MAI: Ministrul de Interne merge în zonă; dacă se va dovedi că poliţiştii au greşit, pedeapsa va fi drastică Cazul de la Caracal/Dăncilă: Trebuie făcută o anchetă foarte serioasă, rapidă; am solicitat ministrului de Interne să plece la Caracal Cazul fetei dispărute la Caracal: Parchetul face cercetări "din perspectiva infracţiunii de omor calificat" Cazul de la Caracal/ Preşedintele Iohannis va solicita în CSAT o anchetă completă privind modul în care au acţionat instituţiile Licu: Mai este un dosar la DIICOT al unei fete dispărute; analizăm reunirea celor două cauze PG: Verificări la Parchetul din Caracal în legătură cu modul de intervenţie în cazul fetei dispărute Cazul de la Caracal/STS: La 112 au fost iniţiate 3 apeluri; la toate acestea localizarea a fost disponibilă la Dispeceratul de Poliţie Cazul fetei dispărute la Caracal - Ministrul de Interne: Am cerut un raport referitor la procedura urmată Cazul fetei dispărute la Caracal: Rămăşiţe ce par a fi de natură umană, găsite la locuinţa suspectului Olt: Percheziţii la locuinţa unui bărbat din Caracal în cazul unei fete dispărute * Cazul de la Caracal/Ministrul Afacerilor Interne l-a demis pe şeful Poliţiei Române * Secţia de anchetare a magistraţilor s-a autosesizat în cazul adolescentelor dispărute * Cazul de la Caracal/Buda: Poliţiştii au cerut "imperativ" să intervină, dar procurorul de caz nu a fost de acord * Cazul de la Caracal/Dăncilă: Mă voi ocupa personal de toţi cei care nu mai au ce căuta în sistem