Cazul de la Caracal/ Procurorul-sef adjunct al DIICOT: S-au facut pasi; asteptam rezultatul unor analize stiintifice

Procurorul-şef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat că în cazul de la Caracal s-au făcut paşi şi se aşteaptă rezultatul unor analize ştiinţifice. Aceasta se află duminică la casa suspectului din Caracal, unde au fost reluate cercetările. "S-au făcut paşi, însă informaţiile acestea care apar în cadrul anchetei cred că fac foarte mult rău şi rudelor şi oamenilor care sunt foarte apropiaţi de cele două victime. Haideţi să încercăm să transmitem toate datele, dar să fim şi oameni în acelaşi timp. (...) A fost un timp în care totul s-a condensat, colegii mei au stat aici de la 3 dimineaţa de când am preluat dosarul. Pe data de 26 (n.r. - iulie) au stat aici aproape non-stop. Suntem toţi la serviciu fără să ţinem seama de concedii sau timp liber. Încercăm să facem tot ce este omeneşte posibil să demonstrăm adevărul. (...) Aşteptăm rezultatul unor analize ştiinţifice. În momentul în care o să le aflăm o să le valorificăm", a afirmat Hosu. Ea a arătat că în acest caz căutările sunt dificile, având în vedere că este vorba de un spaţiu foarte mare. "Este foarte dificil. Este o locaţie foarte mare, care trebuie luată la milimetru. O să încercăm să facem treaba cât se poate de bine şi utilizând toate mijloacele de investigare speciale pe care le are şi Parchetul şi Poliţia", a menţionat Giorgiana Hosu. În opinia acesteia, ancheta nu este îngreunată de faptul că suspectul nu este cooperant. "Din punctul meu de vedere, nu. Până la urmă suspectului trebuie să-i demonstrezi cu probe activitatea infracţională", a spus Giorgiana Hosu. Întrebată dacă au fost găsite probe pentru infracţiunea de omor, ea a răspuns: "Lăsaţi-ne să găsim probe, să le valorificăm, să schimbăm încadrarea juridică şi să comunicăm". Ea a susţinut că acest lucru este posibil să se întâmple zilele acestea. Despre dosarul aflat pe rolul DIICOT în cazul fetei de 18 ani, ea a arătat că era începută urmărirea penală pe fapta de trafic de persoane, însă a arătat că la vremea respectivă nu exista un cerc de suspecţi. "Nu puteam lega fotografia unei maşini de nimic altceva. (...) Colegii mei s-au mişcat foarte repede, zic eu, pe o cauză în care aveam foarte puţine indicii din mai până în acest moment. Nu cred că se putea mai mult decât au făcut. Dacă se putea mai mult decât au făcut până la urmă o să venim şi o să recunoaştem şi asta. În acest moment, haideţi să strângem tot şi pe urmă comunicăm şi vedem şi ce am făcut bine şi ce am greşit", a mai spus reprezentantul DIICOT. Ea a mai arătat că în cazul primei fete dispărute s-a mers şi pe pista rezultată în urma telefoanelor date de bunicul acesteia. "Din câte ştiu de la colegii mei s-a mers pe o asemenea pistă. Nu au avut date noi în urma analizei făcute", a arătat Giorgiana Hosu. Întrebată dacă au fost extinse cercetările şi în alte cazuri de dispariţie, ea a răspuns. "Încercăm şi o asemenea pistă de anchetă, deocamdată important în acest moment sunt cele două victime". Hosu a arătat că deocamdată încadrarea este de trafic de minori. "O să încercăm să mergem pe toate pistele şi să facem la sfârşitul cauzei încadrarea juridică corectă", a menţionat ea. Întrebată dacă se poate vorbi de eventuali complici, procurorul DIICOT a răspuns: "Haideţi să nu înlăturăm nicio cale pe care am putea merge şi nicio posibilitate de a ancheta lucrurile şi poate reuşim pe parcurs să ne dăm seama. Nu avem intenţia de a ascunde ceva, singura noastră grijă este să nu tulburăm lucrurile foarte mult şi să nu spunem lucruri care să nu se adeverească ulterior". Cercetările la locuinţa lui Gheorghe Dincă, bărbatul suspectat în cazul dispariţiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, au fost reluate duminică dimineaţa. La faţa locului a fost adus şi bărbatul, pe numele căruia a fost emis mandat de arestare preventivă, fiind acuzat de viol şi trafic de minori. Anchetatorii încearcă să găsească noi indicii şi probe în acest caz. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)