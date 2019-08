Cazul de la Caracal produce schimbari in sistem

Luiza Si Alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD de Olt Siminica Mirea a depus, in Parlament, un proiect legislativ care vizeaza permisiunea oricarei persoane de a patrunde intr-o locuinta, fara mandat de perchezitie domiciliara, atunci cand exista suspiciuni ca viata unei persoane este in pericol sau ca aceasta a fost rapita. Conform proiectului de lege depus la Senat, la articolul 157 din Codul de Procedura Penala, se adauga un al treilea alineat care prevede: "Prin exceptie, este permisa patrunderea oricarei pesoane in domiciliu, fara emiterea unui mandat de perchezitie domiciliara, atunci cand exista indicii temeinice privind existenta unei primejdii privind viata sau integritatea fizica a unei persoane si este necesara patr ...