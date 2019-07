Cazul de la Caracal/ SIIJ a deschis un dosar penal in legatura cu modul de desfasurare a anchetei

Procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie au dispus începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, în legătură cu modul în care organele de urmărire penală au acţionat în cazul uciderii adolescentelor din judeţul Olt. "Procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie au dispus, la data de 28 iulie 2019, începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, în cauza privind împrejurările în care organele de urmărire penală au acţionat/nu au acţionat în contextul cercetărilor care s-au desfăşurat în dosarul uciderii adolescentelor din Olt", se arată într-un comunicat al SIIJ. Luni, procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară de la SIIJ au ridicat documente de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, Curtea de Apel Craiova, IPJ Olt şi IPJ Dolj. De asemenea, au fost efectuate audieri şi alte activităţi investigative. Activităţile vor continua şi în cursul zilei de marţi. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)