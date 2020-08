Cazul discretilor cetateni germani care planuiau un genocid de sorginte nazista: polticieni care-i apara pe refugiati, rapiti in saci, ucisi si descompusi in var stins

Retelele de extrema-dreapta sunt un fenomen in plina expansiune in Germania. The New York Times a documentat cazul unei grupari neonaziste care planuia asasinarea adversarilor politici. Grupul ar fi trebuit sa capureze adversarii politici si activistii care apara migrantii si refugiatii si sa ii duca intr-un loc secret pentru a-i omori.