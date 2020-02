Cazul Ditrau/ Cei doi muncitori sri-lankezi vor fi mutati intr-o alta etapa a procesului de productie

Cei doi muncitori din Sri Lanka, angajaţi la brutăria din Ditrău, vor fi mutaţi într-o altă etapă a procesului de producţie a pâinii, anunţul fiind făcut sâmbătă la dezbaterea organizată la Casa de Cultură, în care s-au discutat nemulţumirile localnicilor generate de venirea acestora în comună. Patronii fabricii de pâine din Ditrău, cea mai mare din bazinul Gheorgheni, nu au participat la dezbateri chiar dacă prezenţa lor a fost solicitată insistent de cei prezenţi, dar au trimis comunităţii o scrisoare, în care, printre altele, şi-au cerut scuze pentru că nu i-au anunţat din timp pe localnici că vor aduce angajaţi străini. De asemenea, patronii au anunţat că îi vor muta pe cei doi muncitori într-o altă etapă a procesului de producţie. Directoarea fabricii de pâine, Kollo Katalin, a declarat ulterior presei că a primit mai multe semnale de la localnici legate de faptul că nu ar avea o problemă cu muncitorii sri-lankezi, dar nu vor ca ei să atingă pâinea. "Propunerea noastră a fost ca cei doi brutari calificaţi să fie cuprinşi într-o altă etapă a producţiei şi deocamdată să ne ajute lângă cuptoare, iar ceilalţi cinci brutari cu care am făcut contracte (patru din Nepal şi unul din Sri Lanka - n.r.) nu vor fi aduşi decât dacă în următoarele şase luni vom putea să angajăm cinci brutari calificaţi dintre localnicii noştri. (...) Principala problemă este că ei (localnicii - n.r.) nu vor să accepte ca oameni dintr-o altă cultură să facă pâinea lor. De foarte multe ori au atacat faptul că ei nu au probleme cu persoanele respective, dar, totuşi, să nu atingă pâinea lor, a noastră", a susţinut Kollo Katalin. Ea a punctat că au fost adresate scuze localnicilor pentru că nu i-au informat din timp că vor veni angajaţi din Sri Lanka, directoarea adăugând că firma nu va renunţa la cei doi angajaţi. Potrivit acesteia, firma a fost contactată de consulul onorific al Republicii Sri Lanka, el exprimându-şi îngrijorarea faţă de situaţie şi a solicitat să se facă demersuri pentru ca cei doi angajaţi să fie în siguranţă. "Consulul onorific ne-a contactat telefonic. Sunt foarte îngrijoraţi de situaţia angajaţilor noştri şi ne-a spus că avem o zi la dispoziţie ca să îi mutăm din Lăzarea, în siguranţă, în Gheorgheni. Astăzi sunt deja mutaţi în Gheorgheni, sunt în siguranţă şi sunt foarte bucuroşi", a precizat Kollo Katalin. Aceasta a spus că cei doi muncitori au aflat din presă despre scandalul în mijlocul căruia se află şi că sunt foarte trişti, iar unul dintre ei chiar a plâns. "Ieri, deja, Piumal a plâns, era foarte trist, a aflat de la ştiri că cea mai mare problemă este culoarea pielii lor", a povestit directoarea fabricii. La dezbaterile de la Căminul Cultural din Ditrău au participat aproximativ 300 de persoane, cele mai multe dintre nemulţumirile exprimate la microfon fiind legate de modul în care patronul fabricii de pâine s-ar fi purtat cu unii dintre ei, care au fost în trecut angajaţi la firma respectivă, acuzând faptul că erau trataţi ca sclavi şi că nu erau plătiţi suficient. Mulţi dintre vorbitori au respins acuzaţiile de rasism la adresa locuitorilor din Ditrău, susţinând că nu este vorba despre aşa ceva. Primarul localităţii, Puskás Elemér, care a început şedinţa cu ochii în lacrimi, a declarat că, în cursul zilei de luni, urmează să se redacteze o petiţie cu solicitările oamenilor la adresa patronului firmei. "În primul rând, sunt bucuros că oamenii s-au liniştit, a ieşit din ei tot ceea ce au vrut să spună către firmă şi aşa ne-am înţeles că luni, cu nişte participanţi, vom face o petiţie către firmă cu cerinţele, pe care le vom preda eu ca mediator şi sperăm că se va rezolva această situaţie", a spus Puskás Elemér, după dezbateri. Întrebat dacă cei doi cetăţeni din Sri Lanka vor fi nevoiţi să părăsească localitatea, el a spus că nu ştie deocamdată, dar că speră că nu se va întâmpla acest lucru. "Vă rog frumos să mă lăsaţi să nu răspund acum, pentru că încă nu ştiu. Nu suntem rasişti, nu asta e problema. Acum nu ştiu să răspund la întrebare, dar sper că nu", a susţinut edilul. AGERPRES/(A, AS - autor: Gina Ştefan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: Cazul Ditrău/ IPJ Harghita a deschis dosar penal in rem pentru incitare la ură sau discriminare