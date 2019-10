Cazul Elodia ajunge la final. Politistul Cristian Cioaca ar putea fi eliberat din inchisoare

Avocata lui Cristian Cioaca a anuntat ca politistul acuzat ca a ucis-o pe Elodia Ghinescu si i-a ascuns cadavrul ar urma sa fie eliberat din inchisoare.

Aceasta a declarat la un post tv ca in doi ani, Cristian Cioaca va putea sa faca prima cerere de eliberare conditionata. In 2016, Cristian Cioaca si-a primit sentinta definitiva: 16 ani si 8 luni de inchisoare pentru ca si-a ucis sotia, pe Elodia Ghinescu. Nici in ziua de astazi, trupul Elodiei nu a fost gasit.

Potrivit Codului Penal, Cioaca are dreptul la o astfel de cerere, avand in vedere faptul ca presteaza diverse munci, in peninteciar.

Cristian Cioaca lucreza la bucatarie, dar are si rol de profesor pentru alti detinuti, carora le preda diverse lucruri.

