Cazul Elodia: Detaliu terifiant, dezvaluit de vecini! Ce se afla in apartamentul femeii

Ies la iveala detalii socante despre cazul Elodiei Ghinescu! Cum arata acum apartamentul femeii pe care a ucis-o Cristian Cioaca?

La unsprezece ani de la disparitia Elodiei Ghinescu vecinii apar cu declaratii tulburatoare! Celebrul apartament din Brasov in care au locuit Elodia si Cristian Cioaca a ramas pustiu. Locuinta este nemobilata, fara curent si fara apa.

Vecinii au dezvaluit faptul ca apartamentul Elodiei nu poate fi vandut si nici nu a fost inchiriat.

In timp ce Cristian Cioaca se afla la inchisoare pentru uciderea Elodiei, femeia a fost data in judecata de asociatia de locatari pentru datoriile de la intretinere.

Au trecut 12 ani de la cumplita crima si nici pana in ziua de astazi nu a fost descoperit cadavrul victimei Elodia Ghinescu. Este poate unul dintre cele mai complicate cazuri de crima din Romania, motiv pentru care studentii de la diferite facultati (Politie, Drept, Jurnalism etc) fac studii de caz despre crima care mai are si astazi intrebari fara raspunsuri.

Elodia Ghinescu a disparut in mod misterios de acasa in august 2007 si cel care a anuntat disparitia a fost chiar sotul ei, Cristian Cioaca, care la vremea respectiva era politist in Arges. Totusi, acesta a semnalat disparitia Elodiei Ghinescu abia in luna septembrie, la solicitarea facuta de superioara lui. Anchetatorii au descoperit in casa barbatului si in masina acestuia urme de sange. Au fost luni intregi de cautari, dar fara rezultat, caci cadavrul Elodiei Ghinescu nu a fost descoperit nici pana in ziua de astazi.

