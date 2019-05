Cazul jurnalistei Emilia Sercan/ Prorectorul Academiei de Politie si-a dat demisia

Prorectorul Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'', Mihail Marcoci, a anunţat vineri că şi-a dat demisia din funcţie, având în vedere că a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la şantaj, în dosarul privind ameninţarea cu moartea a jurnalistei Emilia Şercan. "Mi-am dat demisia, raportul meu de demisie a fost scris, am avut o ultimă discuţie cu doamna ministru de Interne, în care mi-am exprimat regretul pentru cele întâmplate. Este o anchetă în curs. (...) Nu vă pot da nimic din dosar", a spus Marcoci, la ieşirea de la sediul MAI. El a precizat că nu a făcut niciun fel de presiuni asupra ofiţerului Academiei de Poliţie care a transmis ameninţări ziaristei. "Eu nu am avut niciun fel de relaţie apropiată cu acel tânăr ofiţer, la un moment dat nici nu ştiam cum îl cheamă. Nu a studiat la specializările mele, l-am cunoscut după ce a rămas în Academie. Absolut deloc nu eram interesat în acest lucru (anchetele jurnalistice - n.r.) şi o să vedeţi din declaraţia mea de avere că din activităţile mele extraprofesionale pe care le derulez diferenţa de salariu pe care am avut-o ca prorector al Academiei de Poliţie nu era atât de relevantă", a arătat Mihail Marcoci. Ministerul Afacerilor Interne a solicitat vineri demisia rectorului şi a prorectorului Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Adrian Iacob şi Mihail Petrică Marcoci -, cercetaţi penal de DNA în dosarul privind ameninţarea cu moartea a jurnalistei Emilia Şercan. "Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a luat act de măsurile dispuse de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie de punere în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, faţă de rectorul Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza', Iacob Adrian, şi prorectorul Marcoci Petrică Mihail", a informat MAI. În aceste condiţii, comanda Academiei de Poliţie va fi asigurată de prorectorul Veronica Stoica, până la împuternicirea unui nou rector şi a unui nou prorector. În conformitate cu art. 27^21 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul Poliţistului, Adrian Iacob şi Petrică Mihail Marcoci vor fi puşi la dispoziţia ministerului. "Raportat la gravitatea faptelor pentru care sunt cercetaţi şi la prejudiciul de imagine adus instituţiei, precum şi la calitatea şi conduita impuse de lege pentru poliţişti, conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicită celor doi ofiţeri să îşi prezinte cererile de demisie. Având în vedere principiul autonomiei universitare, procedura demiterii de către ministru nu este posibilă în acest context, însă o decizie de eliberare din funcţie se poate lua prin vot de către Senatul universităţii. O analiză a situaţiei create la nivelul Academiei de Poliţie este aşteptată şi din partea Senatului universităţii", arată sursa citată. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: MAI solicită demisia rectorului şi a prorectorului Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza'