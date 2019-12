Cazul pacientei arse la Floreasca | Secretar de stat in MS, dupa ce a vazut imaginile de pe camerele de supraveghere: Filmarea lamureste foarte mult lucrurile

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a declarat, luni seara, ca imaginile surprinse de camerele de supraveghere in cazul femeii arse in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca indica faptul ca incendiul a izbucnit la putin timp de la inceperea operatiei, iar situatia a fost gestionata pe parcursul a zece minute, insa intensitatea fenomenului a fost mare.