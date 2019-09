Cazul-premiera Rovana Plumb: Siegfried Muresan spune ca legaturile de clan sunt mai importante in PSD ca reputatia Romaniei

Dupa ce premierul Viorica Dancila si-a exprimat in continuare sprijinul pentru Rovana Plumb, refuzata categoric la Bruxelles pentru un post de comisar european, din motive de integritate, europarlamentarul liberal Siegfried Muresan are o reactie scurta, care face referire la reputatia terfelita a Romaniei in guvernarea PSD.