Cazul profesorului decapitat la Paris. Tatal unei eleve a discutat pe WhatsApp cu ucigasul si a indemnat la mobilizare impotriva lui Samuel Paty

Tatal unei eleve care a indemnat la mobilizare pe retele de socializare impotriva lui Samuel Paty, profesorul decapitat vineri in apropiere de Colegiul din Conflans-Sainte-Honorine, in Yvelines, la care preda, a discutat prin mesaje pe telefon cu atacatorul, Abdoullakh Anzorov, un rus cecen, in zilele dinaintea atacului, au declarat surse apropiate dosarului pentru AFP.