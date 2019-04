Cazul romancelor ucise in Cipru. Ce au gasit anchetatorii in valiza scoasa din lacul toxic

Lacul Rosu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile cipriote au anuntat, luni, ca a fost efectuata autopsia cadavrului gasit in valiza scoasa, duminica, din Lacul Rosu, si ca se incearca recuperarea celei de-a doua valize, in care se crede ca sunt cadavrelele a doua persoane. Prima valiza a fost scoasa duminica din Lacul Rosu din Kokkinopezoulas. Potrivit autopsiei efectuata de doi specialisti, este vorba despre cadavrul unei femei, care se afla in avansata stare de descompunere. In valiza a fost gasit si un bloc de beton, scrie cyprus-mail.com. Autoritatile nu ofera informatii despre identitatea femeii gasite in valiza. Presa locala scrie ca ar putea fi vorba despre Marikar Valdez Arquilla, de 31 de ani, sau de romanca Livia Florentina Bunea ...