Cazul Sorina! Asistentii maternali care au ingrijit-o pe micuta timp de 7 ani rup tacerea! Spun totul despre scandalul care a divizat Romania

Mai mult decat atat, cei din familia Saramat au facut o serie de dezvaluiri, reclamand diverse abuzuri chiar daca, tot ei o recunosc, nu au nicio dovada palpabila in aceasta directie. Cu toate acestea, cei doi soti sustin ca Sorina ar putea fi fericita doar alaturi de ei si ca micuta nu se va simti bine alaturi de familia Sacarin, parintii care au adoptat-o si vor sa o duca in SUA.

Timp de 7 ani i-au fost asistenti maternali Sorinei, dar nu au adoptat-o. Explicatia familiei Saramat este insa legata de faptul ca statul roman nu ar fi vrut sa le permita asta. ”Ni s-a spus ca fata nu e scoasa la adoptie si ca e vizitata de parinti”, sustin ei. Mai mult, ne-au dezvaluit cei doi soti Saramat, ei i-au spus, inca de la inceput Sorinei, ca nu este fiica lor naturala.

”Fetita stia de cand era mica, am incercat sa ii explic. I-am zis ca sunt mama care a adoptat-o. Stie absolut totul fetita”, spun ei. De asemenea, sustine familia Saramat, Sorina nu isi dorea decat sa locuiasca cu ei. ”Copilul (Sorina, n. red.) nu a vrut niciodata sa plece. Exista proces verbal in care se vede ca nu m-am opus. Le-am permis (familiei care a adoptat-o pe Sorina si autoritatilor, n.red.) sa intre in curte sa vorbeasca cu fetita. Ea a inceput sa planga”, explica ei.

Familia Saramat este categorica: un singur lucru i-ar putea face sa renunte la lupta pentru Sorina, o lupta pe care sustin ei, o duc cu arme inegale, impotriva statului, impotriva familiei adoptatoare, impotriva tuturor. ”De ce nu o dau pe post (cei din familia adoptatoare, n. red.), sa spuna fetita ”Sa nu ma mai cautati!”. Atunci vom renunta. Pana atunci mergem si la CEDO daca e nevoie. (…) Fetita daca va ajunge acolo (in SUA, n. red.) nu va trai. Fetita aceea va fi traumatizata. Ceva se va intampla cu ea”, mai sustin, cu lacrimi in ochi, cei din familia Saramat.

In alta ordine de idei, cei doi soti care au fost asistentii maternali ai Sorinei sunt suparati ca nu li se permite sa o vada pe Sorina sau sa vorbeasca cu micuta si, daca tot ei nu au bvoie, macar sa I se permita Andreei, fetita aoptata de familia Saramat si alaturi de care a crescut. ”Ii rugam frumos pe Sacarin sa lase fata sa vorbeasca. Sa spuna unde vrea sa ramana. Si sa vorbeasca cu Andreea. Macar sa le lase sa vorbeasca la telefon. Nu sa minta avocata lor ca nu ne merge telefonul. (…) Am intrebat avocata ce face, cum se simte Sorina si ne-a spus ca s-a adaptat, ca nici nu a mai intrebat de noi, dupa doua zile, ca nu doreste sa vorbeasca cu noi”, au mai spus, in exclusivitate pentru stirilekanald.ro cei doi Saramat.

Cu toate acestea, cei din familia Saramat, chiar daca spera la o minune, au si un mesaj pentru cazul in care Sorina va parasi totusi Romania alaturi de familia adoptatoare. ”Sorina, te iubim si nu vom ceda niciodata. Chiar si in America o sa ajungem sa te intalnim. Atat timp cat vezi ca un copil te vrea...”, spun cei doi soti care spera ca o vor vedea cat mai curand. ”Sorina ar fugi in bratele noastre. Un copil, sa il cresti 8 ani de zile nu te uita… Cred ca de cum ne va vedea, ne va sari in brate”, spun cei doi soti Saramat.

Cazul Sorina, scandal mediatic fara precedent

Ceea ce se stie pana acum este ca Sorina a fost data in plasament la asistenta maternala din Baia de Arama si in 2012 se deschide procedura de adoptie. Insa, potrivit informatiilor date pe canale oficiale, desi sunt consultate 120 de familii, fetita nu-si gaseste niste parinti. Asa ca ramane la asistenta maternala vreme de aproape 7 ani. In toata aceasta perioada, din partea familiei care au luat-o in asistenta maternala pe Sorina apar doua declaratii pe proprie raspundere ca nu se doreste acest lucru. Prima in 2013 si urmatoarea in 2017, dupa ce este instiintata ca s-a deschis procedura de adoptie internationala din cauza ca nu se gasise o familie adoptatoare in Romania. Potrivit legii, dupa deschiderea procedurii de adoptie trebuie sa treaca un an in care se cauta o familie din Romania pentru a se ajunge la adoptia internationala. Asadar, Sorina era introdusa deja in categoria copiilor ”greu adoptabili”, nu-si gasise o familie in Romania vreme de 7 ani, singura posibilitate ramasa fiind adoptia internationala, la care sunt insa eligibile, dupa niste proceduri complicate si de durata, doar familiile in care cel putin unul dintre soti are cetatenie romana.

In primavara lui 2018, asistenta depune o cerere de adoptie a fetitei si inca una prin care solicita atestarea ca familie ”adoptatoare”, la care face revenire peste inca doua luni. Potrivit documentelor, asistentei i se aduce la cunostiinta ca Sorina se afla in ”procedura de potrivire” cu familia de romani din America, asa ca declara ca doreste adoptia numai daca procesul esueaza. Doua zile mai tarziu isi retrage cererea pentru obtinerea atestatului de adoptator, dar se razgandeste si revine cerand anularea cererii de retragere. Solicita apoi, printr-o cerere de interventie in proces, Tribunalului Mehedinti anularea adoptiei internationale, si are castig de cauza. Doar ca familia din America face recurs, procesul se judeca la Curtea de Apel Craiova, iar acolo pierde. Instanta decide definitiv ca Sorina sa fie incredintata romanilor din SUA. Se intampla in aprilie 2019, dupa doi ani in care familia adoptatoare trecuse prin toate procedurile. Asistentei maternale i se retrage atestatul de asistenta, deci nu mai are niciun drept legal asupra micutei Sorina.

