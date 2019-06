Cazul Sorina: Ce se intampla cu ea cat dureaza ancheta si de ce doar 2% dintre copiii aflati in sistemul de protectie sunt adoptati Interviu

Dintre copiii aflati in sistemul de protectie, si erau 52.279 la finalul lui 2018, doar 6% sunt declarati adoptabili si putin peste 2% ajung sa isi gaseasca o familie reala. O statistica dramatica, pe care ar trebui sa o intelegem atunci cand citim stirile despre Sorina, copila a carei adoptie ar putea fi reluata, la capatul unor zile in care s-a vorbit despre multe, mai putin despre cele cateva zeci de mii de copii fara chip si nume, pusi in dosarul "greu adoptabil".