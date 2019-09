Cazul Sorina continua in Romania. Procurorul Maria Antoaneta Piturca va raspunde in fata CSM

Procurorul Piturca in cazul Sorina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorea Piturca Maria Antoaneta, cea care a agresat-o pe minora din Baia de Arama luand-o de langa familie, va raspunde in fata procurorilor din CSM. Inspectia Judiciara (IJ) a exercitat actiunea disciplinara fata de Maria Antoaneta Piturca, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, pentru manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu si exercitarea functiei cu rea-credinta …daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni- abateri disciplinare prevazute de art. 99 lit.a) si t) teza I din Legea nr. 303/2004, anunta ...