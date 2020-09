După ce a suferit o rată ridicată a mortalității, când a rezistat restricțiilor din primăvară, Suedia are acum una dintre cele mai scăzute rate de cazuri noi zilnice din Europa. Rămâne de văzut dacă aceasta este o aberație sau nu, scrie New York Times, în ediția de miercuri. Scena de la Norrsken House Stockholm, un […] The post Cazul special al Suediei, considerat de unii experți o aberație de la regulile pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.