Cazul unei familii din Suceava infectate cu COVID-19: 'Boala a mers diferit la fiecare'

Toți membrii unei familii din Suceava au fost infectați cu SARS-CoV-2 (COVID-19) după ce mama, cadru medical la Spitalul Județean, a adus acasă virusul chiar în perioada în care personalul medical de acolo era chemat la ședințe, deși se dovedise că mulți avuseseră contact direct cu pacienți confirmați ulterior cu Covid-19.

Alexa Bejinariu, fiica, a stat o lună în izolare acasă, timp în care s-a luptat cu virusul, la fel ca și părinții ei. Tânără a povestit la Digi24 cum s-a întâmplat și prin ce a trecut fiecare membru al familiei.

„Aveam o durere foarte mare în piept”

„Întâi mama a avut pozitiv clar, după aceea pe mine și pe tata ne-au testat în același timp și tata a avut pozitiv, eu negativ. Deja când noi am primit rezultatul, tata avea simptome. Boala a mers diferit la fiecare.

Mama a fost, cred, în starea cea mai gravă: a avut dureri musculare, dureri în gât, respira greu, diaree, febră, moleșeală totală, se simțea foarte slăbită, nu prea putea să se miște, obosea foarte repede.

Tata a avut febră și dureri de cap și la mine a fost, cam după ce am aflat rezultatul, când ai mei începeau să se simtă mai bine, deși eu eram negativă, probabil că între timp - chiar dacă în casă s-a dezinfectat total - într-un apartament de două camere vă dați seama că erau slabe șansele să nu-l iau și eu.

Am avut și eu simptome, la mine cred că a fost varianta totuși mai ușoară. Am avut frisoane, n-am avut febră, dar am avut durere în piept. Adică dacă ai mei au avut presiune și au avut și dureri, eu am avut o durere foarte mare în piept, nu puteam să dorm pe burtă, pentru că mă durea. Am avut și moleșeala, au fost și zile în care am stat numai în pat că nu aveam putere, dar nu am avut dureri musculare”, a relatat Alexa Bejinariu.