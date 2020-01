Cazuri record: O banca le-a sters la doi clienti datorii de 62.000 de euro, respectiv 52.000 de franci elvetieni

Un bucurestean a obtinut stergerea unei datorii de 298.000 de lei (aproximativ 62.000 euro) in urma negocierii cu banca, intermediata de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), caz in care banca a acceptat stergerea intregii datorii pe care acesta o mai avea de achitat.