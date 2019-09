Cazurile de violenta domestica au crescut in Marea Britanie

Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul victimelor violentei domestice din Marea Britanie este cel mai ridicat din ultimii cinci ani, a consemnat vineri BBC, citand date ale politiei britanice. Anul trecut, 173 de persoane au fost ucise in omucideri asociate cu violenta domestica, cu 32 mai multe decat in 2017. Cifrele colectate de BBC de la cele 43 de politii locale din Regatul Unit arata ca in 2014 au fost inregistrate 165 de cazuri de violente domestice soldate cu moartea victimei, in 2015 - 160, in 2016 - 139 si 141 in 2017. Marea majoritate a victimelor acestor crime au fost femei. Astfel, in Anglia si Tara Galilor, in perioada aprilie 2014 - martie 2017, in circa trei sferturi dintre cazurile de violenta domestica soldate cu dec ...