CCINA Constanta: Curs de calificare "Administrator de condominii"

Curs de calificare "Administrator de condominii", la CCINA Constanța.

Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta va organiza in perioada octombrie-decembrie ULTIMUL CURS de calificare in ocupatia "Administrator de condominii", aferent anului 2020.Programul de formare vine in sprijinul solicitantilor de pe piata muncii care doresc sa devina administratori sau sa-si prelungeasca mandatul, intrucat Legea nr.196/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede obligativitatea detinerii de certificate de formare profesionala, incapand cu 01 ianuarie 2021. Informatii suplimentare se pot obtine la urmatoarele numere de telefon: 0241619854, int.221/225 sau 0722671966.