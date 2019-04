CCR a decis: initiativa „Fara penali in functii publice” este constitutionala

Curtea Constitutionala a Romaniei a pronuntat, marti, o decizie favorabila asupra initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei, astfel ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice.

Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, marti, ca initiativa legislativa cetateneasca de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice, indeplineste prevederile constitutionale, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR

Pe 12 februarie, Uniunea Salvati Romania anunta ca semnaturile initiativei civice „Fara penali in functii publice” au ajuns la Curtea Constitutionala a Romaniei, dupa peste 100 de zile de intarziere, iar, potrivit legii, judecatorii CCR au la dispozitie 60 de zile calendaristice pentru a se pronunta asupra constitutionalitatii textului propus, informeaza Agerpres.

„Dupa aproape cinci luni de tergiversari, Camera Deputatilor a predat Curtii Constitutionale listele semnate de cei peste un milion de romani care sustin initiativa cetateneasca ‘Fara penali in functii publice’. Nota informativa prin care secretarul general a comunicat Biroului permanent al Camerei Deputatilor un numar fals al semnaturilor m-a determinat sa asist la intocmirea procesului-verbal de predare-primire, pentru a ma asigura ca nu lipseste absolut nicio semnatura. Nu credeam ca va fi nevoie, dar in aceste conditii nu ne-am putut baza pe buna credinta a persoanelor implicate. Astazi insa am reusit sa bifam inca un pas care sa duca initiativa mai aproape de declansarea referendumului”, preciza presedintele grupului de initiativa, avocatul Mihai Badea.

USR sustinea ca, „la comanda politica a lui Liviu Dragnea”, angajatii Secretariatului General au trecut in nota informativa care urma sa fie trimisa Curtii Constitutionale un numar de 591.097 de semnaturi, desi au fost depuse in Parlament 931.249 de semnaturi, dintre care 825.624 validate de primarii.

