CCR a decis: Iohannis numește ministrii interimari, Dancila vine in Parlament

Curtea Constituțională a admis parțial conflictul dintre premier și președinte. Ca urmare, Klaus Iohannis este obligat să revoce miniștrii demiși de Dăncilă, să numească interimarii și să motiveze refuzul numirii noilor miniștri. Totodată, Viorica Dăncilă este obligată să vină în Parlament pentru un nou vot de încredere.