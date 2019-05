CCR a respins legea privind reorganizarea ANAF

CCR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a admis, astazi, obiectia de neconstitutionalitate formulata de catre partidele de Opozitie cu privire la legea pentru modificarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF si completarea unor acte normative. Prin urmare, Legea pentru modificarea ordonantei de urgenta care vizeaza reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa se reintoarca in Parlament pentru a fi pusa in acord cu decizia Curtii. Mai multi parlamentare ai PNL, USR, PMP si Pro Romania au sesizat CCR, pe 5 martie, in legatura cu modificarea OUG 74/2013. Infrangere pentru PNL. Judecatorii CCR au respins sesizarea care il scotea din joc pe Fl ...