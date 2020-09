CCR a respins sesizarea lui Iohannis si a Guvernului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare, si nu Executivul

Curtea Constituţională a respins sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis şi cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileşte data alegerilor parlamentare şi nu Guvernul, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei. Prin urmare, actul normativ este constituţional. Alegerile generale vor avea loc în acest an pe 6 decembrie. Pe 17 august, preşedintele Klaus Iohannis a […] The post CCR a respins sesizarea lui Iohannis şi a Guvernului la legea prin care Parlamentul stabileşte data alegerilor parlamentare, şi nu Executivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.