CCR a stabilit termenul pentru dezbaterea unei legi din domeniul penal

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit termenul pentru dezbaterea unei importante legi din domeniul penal. In alta ordine de idei, CCR va dezbate pe 5 iunie sesizarea PNL si USR privind Legea pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 aprilie 2019, in calitatea de camera decizionala. "Dispozitiile articolului unic cu referire la art.12 alin.(2) din Legea pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie sunt neconstitutionale deoarece incalca dispozitiile art.1 alin.(3) si ale ...