CCR a validat al doilea mandat al lui Iohannis: Presedintele a vorbit despre asaltul asupra justitiei si colaborarea loiala intre autoritati

Curtea Constitutionala a validat joi alegerea presedintelui Klaus Iohannis dupa ce BEC a anuntat oficial rezultatele finale ale alegerilor. In discursul tinut in fata judecatorilor constitutionali, Klaus Iohannis a transmis mai multe mesaje, printre care si faptul ca toti actorii statului trebuie sa actioneze "in beneficiul natiunii romane".