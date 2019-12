CCR amana pentru joi deciziile pe alegerea lui Melescanu in fruntea Senatului si numirea lui Neacsu la ANRE

Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru joi decizia privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, miercuri, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Tot pentru joi a fost amanata si decizia asupra sesizarii USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).