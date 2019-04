CCR amana pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor specializate in fapte de coruptie de la ICCJ

01DSC 9510ccr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat astazi pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor fictive la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare.. Sesizarea a fost facuta de Florin Iordache, in calitate de presedinte delegat al Camerei Deputatilor. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma ca judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei trebuie sa aleaga ”intre moralitate si loialitate”, iar prin modul in ca ...