CCR anuleaza regimul amenzilor din timpul starii de urgența. Cine nu a platit se poate adresa instanței

Sute de procese vor putea fi deschise împotriva amenzilor date în perioada stării de urgență de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv în plus. Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat marți, neconstituțională în ansamblu, Ordonanța de Urgență 34/2020 care majorează cuantumul unor amenzi pe perioada stării de urgență.