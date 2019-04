CCR, decizie referitoare la sesizarea facuta de Florin Iordache privind completurile specializate

ccr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea decide maine, 10 aprilie 2019, cu privire la sesizarea facuta de Florin Iordache privind completurile specializate. In alta ordine de idei, judecatorii CCR ar putea lua miercuri, 10 aprilie, o decizie in ceea ce priveste sesizarea facuta de catre vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache in privinta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte in legatura cu completurile specializate. Cu alte cuvinte, sesizarea facuta se refera la un conflict intre Parlament si ICCJ, despre completurile specializate pe fapte de coruptie. Planul DIABOLIC al lui Klaus Iohannis: Cristina Tarcea, judecator la Curtea Constitutionala Ce se ...