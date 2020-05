CCR: Decretele lui Iohannis au depașit cadrul legal, iar Parlamentul nu a verificat respectarea Constituției. MOTIVARE

Curtea Constituțională a României arată, în motivarea deciziei prin care amenzile din perioada stării de urgență au fost declarate neconstituționale, că preşedintele Klaus Iohannis şi-a depăşit competenţele constituţionale şi a afectat drepturi şi libertăţi prin decretele de instituire şi prelungire a stării de urgenţă. Judecătorii constituţionali sancţionează în mtivare şi inacţiunea Parlamentului, care avea datoria să amendeze […] The post CCR: Decretele lui Iohannis au depășit cadrul legal, iar Parlamentul nu a verificat respectarea Constituției. MOTIVARE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.