CCR dezbate legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare in domeniul comunei Cetate

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare în domeniul public al comunei Cetate. Preşedintele Klaus Iohannis a transmis o sesizare de neconstituţionalitate Curţii Constituţionale asupra Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - SA Giurgiu, în domeniul public al comunei Cetate (Dolj), potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Această lege a fost transmisă de Parlament în vederea promulgării pe 6 iulie. Preşedintele Iohannis arată că actul normativ prevede transmiterea acelor imobile în scopul realizării unor obiective de investiţii în Portul Cetate şi al desfăşurării unor activităţi de interes public local. Şeful statului invocă prevederile Codului civil potrivit cărora: "bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale sau invers decât ca urmare a modificării legii organice. În celelalte cazuri, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale şi invers se face în condiţiile legii". De asemenea, el menţionează că "bunurile care nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice pot fi transferate din proprietatea publică a statului în cea a unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, prin hotărâre a Guvernului". Preşedintele Iohannis susţine că bunurile supuse transferului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al comunei Cetate sunt nominalizate generic în anexele legii, precizând că CCR a reţinut că această nominalizare nu are semnificaţia declarării ca bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi că enumerarea din anexă are caracter exemplificativ. Şeful statului subliniază că regimul juridic al bunurilor cu privire la care se intenţionează transferul interdomenial este stabilit prin Ordonanţa 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare. "Având în vedere că infrastructura supusă transferului nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, în lipsa unei declaraţii exprese a legii organice, aceasta ar fi trebuit trecută din proprietatea publică a statului în aceea a unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului, la cererea Consiliului Local Cetate, judeţul Dolj, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 în vigoare la momentul adoptării legii criticate. Or, aprobarea transmiterii acestor imobile prin lege, ca act al Parlamentului, contravine art. 1 alin. (4) şi alin. (5), art. 61 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 120 alin. (1), precum şi art. 147 alin. (4) din Constituţie", se mai arată în sesizarea de neconstituţionalitate. Preşedintele Iohannis precizează că actul normativ încalcă principiul legalităţii şi pe cel al autonomiei locale. El indică şi faptul că introducerea posibilităţii transferului bunurilor prin lege, act ce ţine de autoritatea legislativă, într-un domeniu care ţine de administraţie şi autoritatea executivă aduce atingere Constituţiei. "Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale 'Administraţia Porturilor Dunării Fluviale' - SA Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate contravine şi dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, nesocotind astfel nu doar principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, principiul legalităţii, rolul constituţional al Parlamentului şi cel al Guvernului, principiul autonomiei locale, dar şi rolul Curţii Constituţionale", mai susţine şeful statului. Iohannis solicită CCR să admită sesizarea de neconstituţionalitate şi să constate că legea este neconstituţională în ansamblul său. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Daniela Juncu)