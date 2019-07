CCR discuta astazi modificarile la Codurile Penale, dupa ce au amanat dezbaterile de patru ori pana acum

CCR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, astazi, sesizarile depuse de catre PNL, USR si de catre presedintele Klaus Iohannis la legile prin care au fost modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. CCR a amanat dezbaterile de patru ori ori pana acum. Pe ordinea de zi, in 22 mai, in 28 mai, in 4 iunie si in 26 iunie, obiectiile de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Obiectiile au fost formulate de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Uniunii Salvati Romania, precum si de Presedintele Romaniei. ...